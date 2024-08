Počet nezamestnaných v Španielsku v júli klesol

Madrid 2. augusta (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku pokračoval v júli v poklese, už šiesty mesiac po sebe, rozsah poklesu však výrazne zaostal za odhadmi. Údaje španielskeho ministerstva práce zverejnil portál tradingeconomics.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v Španielsku v júli 2,55 milióna. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to znamená pokles o 10.830 (0,4 %). Analytici však očakávali, že počet registrovaných nezamestnaných klesne v minulom mesiaci o 17.400.



Počty ľudí bez práce klesli vo väčšine sektorov. Najvýraznejší percentuálny pokles zaznamenal sektor poľnohospodárstva, kde sa počet nezamestnaných znížil o 1,7 %. V oblasti služieb klesol o 0,4 % a v priemysle o 0,1 %. Naopak, v stavebníctve sa počet nezamestnaných zvýšil, a to o 0,3 %.



Čo sa týka mladých ľudí vo veku do 25 rokov, aj v tejto kategórii zaznamenalo Španielsko pokles počtu nezamestnaných, aj keď iba minimálny. V júli sa ich počet oproti júnu znížil o 210, čo predstavuje pokles o 0,1 %.