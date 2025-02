Počet nezamestnaných v Španielsku v januári vzrástol

Madrid 4. februára (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v januári 2025 vzrástol menej, ako ekonómovia očakávali. Uviedlo to v utorok španielske ministerstvo práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Podľa údajov ministerstva úrady práce vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny zaregistrovali v januári 38.725 nových nezamestnaných. Ich celkový počet sa tak zvýšil o 1,5 % na 2,599 milióna osôb, čo je však stále najnižšie číslo za január za uplynulých 17 rokov. Analytici pritom očakávali, že v prvom mesiaci roka pribudne v Španielsku v priemere 45.400 nových nezamestnaných.



Údaje ministerstva tiež odhalili, že v januári v porovnaní s decembrom 2024 klesol počet evidovaných nezamestnaných v stavebníctve o 4527 osôb (-2,3 %), v priemysle o 241 (-0,1 %) a v skupine ľudí bez predchádzajúceho zamestnania o 2201 (-0,9 %). No zároveň stúpol počet nezamestnaných v sektore služieb o 44.595 (2,4 %) a v poľnohospodárstve o 1099 osôb (1,3 %).



Počet nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov vzrástol v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 2563 (1,4 %) na 188.364 osôb. To je však najnižšia hodnota v histórii týchto údajov za mesiac január.