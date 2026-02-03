< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných v Španielsku v januári vzrástol
Autor TASR
Madrid 3. februára (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku na začiatku tohto roka vzrástol, pričom rozsah rastu bol výraznejší, než sa predpokladalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje španielskeho ministerstva práce. Informoval o tom server tradingeconomics.
Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 30.392 na 2,439 milióna. Analytici očakávali podstatne miernejší rast počtu nezamestnaných, a to približne o 10.500.
Z jednotlivých oblastí hospodárstva sa počet nezamestnaných najvýraznejšie zvýšil v službách, kde zamestnanosť rastie najmä v letných mesiacoch počas dovolenkovej sezóny. V tomto segmente sa počet ľudí bez práce zvýšil v januári medzimesačne o 35.073. Mierne, zhruba o 880, vzrástol aj počet nezamestnaných v pôdohospodárstve. Naopak, v stavebníctve a priemysle klesol.
Zvýšil sa aj počet nezamestnaných medzi mladými ľuďmi do 25 rokov, celkové údaje však boli pre prvý mesiac roka pozitívne. Počet mladých ľudí bez práce vzrástol v januári oproti decembru o 4040 na 180.892, čo však predstavuje najnižší počet nezamestnaných do 25 rokov za mesiac január v histórii meraní.
