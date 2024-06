Počet nezamestnaných v Španielsku v máji klesol

Madrid 4. júna (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku aj v máji 2024 klesol, a to na najnižšiu úroveň pre tento mesiac za 16 rokov. Oznámilo to v utorok španielske ministerstvo práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa údajov ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v máji oproti aprílu znížil o 58.650 na 2,61 milióna osôb. To je najnižšie číslo za mesiac máj od roku 2008.



Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov pritom v máji klesol medzimesačne o 9007 alebo 4,79 %.



V medziročnom porovnaní sa v máji 2024 celkový počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku znížil o 131.260 ľudí.



Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomiky klesla evidovaná nezamestnanosť vo všetkých sektoroch, pričom v službách sa znížila o 44.467, v stavebníctve o 3867, v priemysle o 3715 a v poľnohospodárstve o 2249 osôb.