< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných v Španielsku v novembri klesol
Podľa týchto údajov sa počet registrovaných nezamestnaných vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2025 znížil o 18.800 na 2,424 milióna osôb.
Autor TASR
Madrid 2. decembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v novembri 2025 klesol viac, ako analytici očakávali. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň od roku 2007. Ukázali to v utorok predbežné údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa týchto údajov sa počet registrovaných nezamestnaných vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2025 znížil o 18.800 na 2,424 milióna osôb oproti októbru, keď medzimesačne vzrástol o 22.100 ľudí. Ide o najväčší pokles nezamestnaných za päť mesiacov a najnižšiu úroveň za mesiac november od roku 2007. Tento výsledok prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že v novembri sa počet nezamestnaných zníži menej, o 12.400 osôb.
Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov klesol v novembri medzimesačne o 5476. V medziročnom porovnaní sa počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku v novembri 2025 znížil o 161.057.
Nezamestnanosť klesla vo všetkých sektoroch vrátane služieb.
Medzitým separátna správa ukázala, že Španielsko v novembri pridalo 44.734 čistých formálnych pracovných miest, čím sa ich celkový počet zvýšil na 21,8 milióna.
Podľa týchto údajov sa počet registrovaných nezamestnaných vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2025 znížil o 18.800 na 2,424 milióna osôb oproti októbru, keď medzimesačne vzrástol o 22.100 ľudí. Ide o najväčší pokles nezamestnaných za päť mesiacov a najnižšiu úroveň za mesiac november od roku 2007. Tento výsledok prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že v novembri sa počet nezamestnaných zníži menej, o 12.400 osôb.
Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov klesol v novembri medzimesačne o 5476. V medziročnom porovnaní sa počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku v novembri 2025 znížil o 161.057.
Nezamestnanosť klesla vo všetkých sektoroch vrátane služieb.
Medzitým separátna správa ukázala, že Španielsko v novembri pridalo 44.734 čistých formálnych pracovných miest, čím sa ich celkový počet zvýšil na 21,8 milióna.