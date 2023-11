Počet nezamestnaných v Španielsku v októbri vzrástol

Madrid 3. novembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v októbri 2023 vzrástol po skončení letnej turistickej sezóny, ktorá prináša viac dočasných pracovných miest. Napriek tomu bol najnižší v rámci mesiaca október od roku 2007. Oznámilo to v piatok ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne počet nezamestnaných sa v októbri 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 36.936 osôb alebo 1,36 % na 2,76 milióna. To je najvyšší počet ľudí bez práce od apríla 2023, ale zároveň najnižší v mesiaci október od roku 2007.



V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka 2022 sa počet evidovaných nezamestnaných v októbri 2023 znížil o 155.488 osôb.



Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomiky v stavebníctve sa počet nezamestnaných znížil o 813 osôb, ale vzrástol v službách (o 31.281), v priemysle (o 2418) a v poľnohospodárstve (o 2122).



Počet mladých ľudí do 25 rokov, ktorí sú bez práce, v októbri 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol o 6567 alebo o 3,20 %.