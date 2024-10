Počet nezamestnaných v Španielsku v septembri mierne vzrástol

Madrid 2. októbra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v septembri 2024 vzrástol len mierne, oveľa menej, ako očakávali ekonómovia. Uviedlo to v utorok španielske ministerstvo práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v septembri 2024 zvýšil o 3164 ľudí, alebo o 0,12 %, na 2,575 milióna osôb. To predstavuje najnižší prírastok za mesiac september od roku 2007. Analytici pritom odhadovali, že na konci letnej turistickej sezóny pribudne v Španielsku 25.000 nezamestnaných.



Ministerstvo uviedlo tiež, že počet evidovaných nezamestnaných v službách stúpol o 4351 osôb (0,24 %) a v poľnohospodárstve o 1515 osôb (1,73 %), ale klesol v stavebníctve o 4856 osôb (-2,4 %) a v priemysle o 1365 osôb (-0,67 %).



Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov vzrástla v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 15.027 ľudí (8,48 %) na celkovo 192.139, čo je ich najnižší počet za mesiac september.