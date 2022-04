Počet nezamestnaných vo Francúzsku je na takmer 10-ročnom minime

Paríž 28. apríla (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v marci klesol na najnižšiu úroveň za takmer 10 rokov. To signalizuje, že trh práce v druhej najväčšej ekonomike eurozóny pokračoval v zotavovaní sa z pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v marci 2022 oproti februáru znížil o 11.000 na 2,940 milióna. To je najmenej od mája 2012.



Pokiaľ ide o jednotlivé vekové kategórie, v skupine od 25 do 49 rokov klesol počet nezamestnaných v marci o 8300 na 1,722 milióna osôb a vo vekovej kategórii 50 a viac rokov sa znížil o 1300 na 854.000 ľudí. V prípade populácie mladšej ako 25 rokov klesol počet nezamestnaných o 1400 na 364.000 osôb.



V medziročnom porovnaní klesol počet nezamestnaných vo Francúzsku v marci o 588.500 ľudí.