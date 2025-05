Počet nezamestnaných vo Francúzsku klesol najviac od roku 2020

Paríž 27. mája (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v apríli 2025 medzimesačne klesol, najviac od roku 2020. Ukázali to v utorok údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Podľa týchto údajov sa počet evidovaných nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v apríli 2025 oproti marcu znížil o 175.900 na 3,013 milióna osôb. To bol ich najstrmší pokles od júna 2020. V medziročnom porovnaní však počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v apríli 2025 stúpol o 229.400 osôb.



Medzimesačný pokles počtu nezamestnaných bol najvýraznejší v hlavnej vekovej skupine od 25 do 49 rokov, a to o 101.600 na 1,735 milióna. Nasledovali mladí ľudia vo veku do 25 rokov (- 43.200 na 476.300). Vo vekovej kategórii nad 50 rokov klesol počet nezamestnaných o 31.000 na 801.600.