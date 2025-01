Počet nezamestnaných vo Francúzsku stúpol na vyše 2,5-ročné maximum

Paríž 27. januára (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v decembri 2024 opäť vzrástol, už štvrtý mesiac po sebe. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň od marca 2022. Ukázali to v pondelok údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Podľa týchto údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v decembri 2024 zvýšil o 21.800 na 2,957 milióna osôb. To je vyše 2,5-ročné maximum.



Tento nárast vyvolá pochybnosti o tom, či trh práce vo Francúzsko zostal odolný voči vyšším úrokovým sadzbám Európskej centrálnej banky (ECB).



Štatistiky ukázali, že počet nezamestnaných najviac vzrástol v hlavnej vekovej skupine od 25 do 49 rokov, a to o 18.200 na 1,729 milióna ľudí. Nasledovala veková kategória nad 50 rokov, kde sa počet nezamestnaných zvýšil o 2100 na 803.700 osôb a najmenej nezamestnaných pribudlo v skupine do 25 rokov, 1500 osôb, pričom celkovo na úrade evidovali 423.700 mladých nezamestnaných.