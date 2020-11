Počet nezamestnaných vo Francúzsku v októbri medzimesačne klesol

Paríž 25. novembra (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných v takzvanom pevninskom Francúzsku bez zámorských území sa v októbri 2020 medzimesačne znížil. Uviedol to v stredu štatistický úrad INSEE.



Konkrétne počet nezamestnaných v evidencii francúzskych úradov práce v októbri v porovnaní so septembrom klesol o 56.600 na 3,55 milióna. V medziročnom porovnaní sa však zvýšil o 224.400 osôb.



INSEE tiež pripomenul, že počet ľudí bez práce zostal v októbri vysoko nad úrovňou, ktorú dosahoval pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. To signalizuje, že trh práce sa stále nespamätal z koronakrízy. A v novembri zaviedlo Francúzsko druhýkrát blokády na zabránenie šírenia vírusu.



Štatistické údaje ďalej ukázali, že počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 sa znížil o 12.100 na 485.000. Vo vekovej kategórii 25 až 49 rokov klesol počet ľudí bez práce o 38.500 na 2,107 milióna a vo veku nad 50 rokov sa znížil o 6000 na 958.000 osôb.