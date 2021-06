Počet nezamestnaných vo Francúzsku v máji klesol na 15-mesačné minimum

Paríž 25. júna (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v máji klesol na najnižšiu úroveň za 15 mesiacov. Prispelo k tomu uvoľnenie reštriktívnych opatrení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v máji 2021 znížil oproti aprílu o 133.700 na 3,490 milióna, čo je najnižšia úroveň od februára 2020.



To bol zároveň najväčší medzimesačný pokles nezamestnaných od vlaňajšieho augusta.



Pokiaľ ide o jednotlivé vekové kategórie, v skupine od 25 do 49 rokov klesol počet nezamestnaných v máji o 79.700 na 2,055 milióna osôb. V prípade mladšej populácie do 25 rokov sa znížil o 30 900 na 478 000 ľudí, aj nezamestnanosť vo vekovej kategórii nad 50 rokov klesla, a to o 23 100 na 957 000 osôb.