Počet nezamestnaných vo Francúzsku v apríli mierne vzrástol

Paríž 26. mája (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v apríli mierne vzrástol. Zostáva však blízko vyše desaťročného minima, ktoré dosiahol v marci. TASR o tom informuje na základe správy portálu france24.



Podľa najnovších údajov sa počet evidovaných nezamestnaných v tzv. kontinentálnom Francúzsku, bez zámorských území, v apríli 2023 zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 10.800 na 2,80 milióna ľudí. To predstavuje len mierny nárast v porovnaní s 12-ročným minimom 2,789 milióna v marci.



Najnovšie údaje naznačujú, že trh práce v druhej najväčšej európskej ekonomike zostal napätý aj napriek agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky v uplynulých mesiacoch.



Pokiaľ ide o jednotlivé vekové kategórie, v skupine od 25 do 49 rokov vzrástol počet nezamestnaných o 15.600 na 1,641 milióna a medzi mladými do 25 rokov sa zvýšil o 2800 na 375.000 osôb. Ale zároveň, počet nezamestnaných vo veku 50 rokov a viac klesol o 7600 na 784.000.



V medziročnom porovnaní sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v apríli znížil o 153.000 osôb.