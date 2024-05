Počet nezamestnaných vo Francúzsku v apríli klesol

Paríž 28. mája (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v apríli klesol. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň za viac ako 12 rokov. Ukázali to v utorok údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Konkrétne sa počet ľudí v evidencii úradov práce v tzv. kontinentálnom Francúzsku, bez zámorských území, v apríli 2024 znížil oproti marcu o 36.400 na na 2,775 milióna ľudí. To bol najvýraznejší medzimesačný pokles od novembra 2022, pričom počet nezamestnaných dosiahol najnižšiu úroveň od septembra 2011. Tento výsledok poukazuje na napätý trh práce v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.



Vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov klesol počet ľudí bez práce o 22.700 na 1,622 milióna, zatiaľ čo medzi mladými ľuďmi vo veku do 25 rokov sa znížil o 11.100 na 380.800 a vo vekovej kategórii nad 50 rokov klesol o 3000 na 772.200 osôb.



V medziročnom porovnaní sa počet registrovaných nezamestnaných v apríli znížil o 26.700 osôb.