Počet nezamestnaných vo Francúzsku v auguste klesol, už druhý mesiac

Paríž 25. septembra (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v auguste 2024 klesol. Už druhý mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň od apríla. Ukázali to v stredu údaje úradu práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu france24.



Podľa týchto údajov sa počet ľudí evidovaných ako nezamestnaní v tzv. kontinentálnom Francúzsku, bez zámorských území, v auguste 2024 znížil o 12.700 oproti predchádzajúcemu mesiacu na 2,796 milióna osôb. To poukazuje na odolnosť francúzskeho trhu práce voči spomaleniu ekonomiky.



Pokles nezamestnaných bol najvýraznejší v kľúčovej vekovej skupine od 25 do 49 rokov, a to o 7400 na 1,634 milióna osôb. V auguste sa počet nezamestnaných znížil aj vo vekovej skupine 50 a viac rokov (o 3800 na 781.000) a v menšej miere medzi mladými ľuďmi vo veku do 25 rokov (o 1500 na 380.000).