Počet nezamestnaných vo Francúzsku v júli vzrástol
Medziročne sa počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v júli 2025 zvýšil o 216.200.
Autor TASR
Paríž 27. augusta (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v júli 2025 vzrástol. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Ukázali to v stredu údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.
Podľa týchto údajov sa počet evidovaných nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v júli 2025 oproti júnu zvýšil o 52.900 na 3,03 milióna osôb, čo predstavuje štvormesačné maximum.
Nárast počtu nezamestnaných v júli sa prejavil vo všetkých vekových kategóriách vrátane hlavnej skupiny od 25 do 49 rokov, v ktorej stúpol o 25.800 na 1,742 milióna osôb.
Vo vekovej skupine nad 50 rokov sa zvýšil počet registrovaných nezamestnaných o 7900 na 798.700 a v skupine do 25 rokov vzrástol počet ľudí bez práce o 19.200 na 493.300.
