Počet nezamestnaných vo Francúzsku vo februári klesol

Paríž 27. marca (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, vo februári 2024 klesol a na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho leta. Oznámilo to v stredu ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Podľa najnovších údajov počet nezamestnaných v evidencii francúzskych úradov práce vo februári 2024 klesol oproti januáru o 15.800 na 2,811 milióna ľudí. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od júla 2023.



V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka 2023 sa však počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku zvýšil o 11.800 osôb.



Pokiaľ ide o jednotlivé vekové kategórie, v skupine od 25 do 49 rokov klesol počet nezamestnaných vo februári medzimesačne o 8600 na 1,636 milióna milióna osôb. V prípade mladých ľudí do 25 rokov sa znížil o 1400 na 391.000 ľudí. Nezamestnanosť vo vekovej kategórii nad 50 rokov klesla o 5800 na 784.000 osôb.



Z hľadiska pohlavia sa počet nezamestnaných žien znížil o 5200 na 1,379 milióna, zatiaľ čo v prípade mužov klesol o 10.600 na 1,432 milióna osôb.