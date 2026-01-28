< sekcia Ekonomika
Počet novoregistrovaných osobných elektromobilov prekročil hranicu 5 %
Podľa analytika SEVA Martina Jeleneka je hranica 5 % dôležitá preto, že sa začína meniť dynamika rozhodovania.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Na slovenských cestách jazdilo ku koncu minulého roka už 24.661 osobných batériových elektromobilov (BEV). Podiel osobných elektromobilov na nových registráciách v kategórii M1 prekročil hranicu piatich percent, čo je míľnik, ktorý v praxi často predznamenáva rýchlejšie šírenie technológie v bežnej populácii, informovala v stredu Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
„Každý pracovný deň v decembri vyrazilo na slovenské cesty v priemere 66 osobných elektromobilov s novými evidenčnými značkami,” priblížil riaditeľ SEVA Patrik Križanský. „To sú čísla, ktoré už jednoducho vidieť aj na cestách. Keď sa k tomu pridá prirodzená zvedavosť a zdieľanie reálnych skúseností užívateľov, sledujeme, ako sa z elektromobility stáva trend. Nie je dôvod, prečo by Slovensko malo byť výnimkou okrem toho, že tento proces elektrifikácie dopravy u nás trvá tradične dlhšie,“ dodal.
Podľa analytika SEVA Martina Jeleneka je hranica 5 % dôležitá preto, že sa začína meniť dynamika rozhodovania. Ľudia elektromobily častejšie vidia v okolí, častejšie počujú reálne skúsenosti od známych a častejšie majú možnosť si ich vyskúšať. Z pohľadu trhu to podľa Jeleneka zvyšuje dôveru a zároveň zrýchľuje šírenie praktických informácií od nabíjania po reálne prevádzkové náklady. Ďalším míľnikom bude 10 % podiel BEV na nových registráciách ako prah, po ktorom sa elektromobily začínajú vnímať ako bežná voľba.
Nárast počtu registrácií elektromobilov úzko súvisí aj so širšou ponukou dostupnejších modelov. Podľa Križanského uvedenie lacnejších modelov rozhýbe dopyt vo výrazne širšej skupine ľudí, a tým urýchli masovejší rozmach elektromobility. Veľkú rolu pritom už tradične zohrá aj sekundárny trh, dostupnejšie jazdené batériové vozidlá, ktoré rozšíria elektromobilitu do širšieho okruhu domácností.
Križanský dodal, že poznatky zo slovenského trhu jazdených vozidiel potvrdzujú závery z vyspelých trhov. Elektromobily nepatria do šrotu už po pár rokoch používania, pretože batérie vydržia v dobrej kondícii oveľa dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo a elektrické vozidlá sú spoľahlivé a bezpečné.
