< sekcia Ekonomika
Počet nových nezamestnaných v USA klesol najnižšie za takmer 60 rokov
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol o 7250 na 207.500.
Autor TASR
Washington 23. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o štátnu podporu v nezamestnanosti v týždni končiacom sa 18. júla, klesol o 22.000 na 187.000. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. Analytici pritom očakávali, že ich počet stúpne na 212.000. Minulotýždňový počet nových žiadostí o štátnu podporu v nezamestnanosti bol najnižší za 57 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu tradingeconomics.
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol o 7250 na 207.500. Počet tých nezamestnaných obyvateľov USA, ktorí o štátne dávky požiadali aj po úvodnej podpore, sa znížil o 2000 na 1,796 milióna.
Napriek prudkému rastu cien ropy v dôsledku vojny v Iráne zostáva americký trh práce zdravý. Analytici však tvrdia, že dlhotrvajúca vojna a vyššie ako bežné náklady na energie by to mohli nakoniec zmariť a prinútiť firmy znižovať náklady redukciou počtu zamestnancov. „Hospodárska kríza spôsobená šokom v dodávkach energií sa ešte neskončila,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti High Frequency Trading Carl Weinberg. „Trh práce však zatiaľ neprejavuje žiadne známky únavy z prudkého nárastu cien ropy," dodal.
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol o 7250 na 207.500. Počet tých nezamestnaných obyvateľov USA, ktorí o štátne dávky požiadali aj po úvodnej podpore, sa znížil o 2000 na 1,796 milióna.
Napriek prudkému rastu cien ropy v dôsledku vojny v Iráne zostáva americký trh práce zdravý. Analytici však tvrdia, že dlhotrvajúca vojna a vyššie ako bežné náklady na energie by to mohli nakoniec zmariť a prinútiť firmy znižovať náklady redukciou počtu zamestnancov. „Hospodárska kríza spôsobená šokom v dodávkach energií sa ešte neskončila,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti High Frequency Trading Carl Weinberg. „Trh práce však zatiaľ neprejavuje žiadne známky únavy z prudkého nárastu cien ropy," dodal.