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Počet nových nezamestnaných v USA stúpol
Počet Američanov bez práce, ktorí štátnu podporu poberajú dlhšie ako úvodný týždeň, v poslednom októbrovom týždni klesol o 13.000 na 1,679 milióna, čím sa priblížil k najnižšej úrovni od marca 2023.
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Počet nových nezamestnaných Američanov, ktorí v týždni končiacom sa 7. novembra požiadali o štátne dávky, sa zvýšil o 9000 na 200.000. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nových nezamestnaných bolo v USA v uplynulom týždni viac, ako v priemere očakávali analytici, ktorí odhadovali, že ich bude 195.000. Napriek tomu je počet žiadateľov o štátnu podporu výrazne nižší v porovnaní s dlhodobým priemerom.
Počet Američanov bez práce, ktorí štátnu podporu poberajú dlhšie ako úvodný týždeň, v poslednom októbrovom týždni klesol o 13.000 na 1,679 milióna, čím sa priblížil k najnižšej úrovni od marca 2023.
Údaje o vývoji počtu nových nezamestnaných obyvateľov USA žiadajúcich o štátne dávky naďalej poukazujú na to, že americký trh práce je od polovice tohto roka silný napriek vysokým úrokovým sadzbám a drahým energiám.
Nových nezamestnaných bolo v USA v uplynulom týždni viac, ako v priemere očakávali analytici, ktorí odhadovali, že ich bude 195.000. Napriek tomu je počet žiadateľov o štátnu podporu výrazne nižší v porovnaní s dlhodobým priemerom.
Počet Američanov bez práce, ktorí štátnu podporu poberajú dlhšie ako úvodný týždeň, v poslednom októbrovom týždni klesol o 13.000 na 1,679 milióna, čím sa priblížil k najnižšej úrovni od marca 2023.
Údaje o vývoji počtu nových nezamestnaných obyvateľov USA žiadajúcich o štátne dávky naďalej poukazujú na to, že americký trh práce je od polovice tohto roka silný napriek vysokým úrokovým sadzbám a drahým energiám.