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Počet nových nezamestnaných v USA stúpol menej, ako sa očakávalo
Počet tých nezamestnaných obyvateľov USA, ktorí o štátne dávky požiadali aj po úvodnej podpore, sa podľa údajov amerického rezortu práce znížil o 7000 na 1,782 milióna.
Autor TASR
Washington 30. júla (TASR) - O štátnu podporu v nezamestnanosti v týždni končiacom sa 25. júla požiadalo 197.000 Američanov. Ich počet tak stúpol o 9000. V predchádzajúcom týždni však bol počet nových nezamestnaných v USA najnižší za zhruba 57 rokov. Okrem toho sa nenaplnil odhad analytikov, ktorí predpovedali, že počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti sa zvýši trochu viac, a to na úroveň 200.000. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet tých nezamestnaných obyvateľov USA, ktorí o štátne dávky požiadali aj po úvodnej podpore, sa podľa údajov amerického rezortu práce znížil o 7000 na 1,782 milióna. Dostal sa tým na najnižšiu úroveň za viac ako mesiac. Zároveň bol ich počet nižší, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali, že ich bude 1,8 milióna.
Tieto údaje ukazujú, že trh práce v USA je silný. Zároveň sú v súlade s vyhláseniami predstaviteľov americkej centrálnej banky, že v krajine je plná zamestnanosť.
Počet tých nezamestnaných obyvateľov USA, ktorí o štátne dávky požiadali aj po úvodnej podpore, sa podľa údajov amerického rezortu práce znížil o 7000 na 1,782 milióna. Dostal sa tým na najnižšiu úroveň za viac ako mesiac. Zároveň bol ich počet nižší, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali, že ich bude 1,8 milióna.
Tieto údaje ukazujú, že trh práce v USA je silný. Zároveň sú v súlade s vyhláseniami predstaviteľov americkej centrálnej banky, že v krajine je plná zamestnanosť.