Počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 11. júla (TASR) - Počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol viac, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Počet nových žiadostí za sedem dní do 6. júla podľa sezónne upravených údajov klesol o 17.000 na 222.000 a dostal sa najnižšie od mája. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali v priemere 236.000 žiadostí. Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. júna znížil o 4000 na 1,852 milióna osôb.



Pracovný trh v Spojených štátoch sa v júni ochladil, keď vzniklo menej nových pracovných miest než v máji, pričom za máj boli údaje výrazne revidované smerom nadol. Podľa údajov, ktoré zverejnilo minulý týždeň ministerstvo práce, sa miera nezamestnanosti zároveň opäť mierne zvýšila.



Vývoj na trhu práce pozorne sleduje americká centrálna banka (Fed). Jej šéf Jerome Powell v utorok (9. 7.) na pôde Bankového výboru Senátu amerického Kongresu uviedol, že nezamestnanosť aj po najnovšom zvýšení zostáva stále nízka, avšak "udržiavanie príliš prísnej menovej politiky príliš dlhý čas by mohlo výrazne oslabiť ekonomickú aktivitu a zamestnanosť". Jeho vyjadrenia ešte viac podporili očakávania analytikov, že Fed po svojom zasadnutí 30. a 31. júla upraví vyjadrenia týkajúce sa menovej politiky tak, že minimálne naznačí možnosť zníženia úrokových sadzieb na svojom septembrovom zasadnutí.



Fed na svojom júnovom zasadnutí ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni v pásme 5,25 % až 5,50 %. Zotrváva tak na takmer 23-ročnom maxime, na ktorom je od júla 2023.