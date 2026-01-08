< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol
Autor TASR
Washington 8. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň mierne vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje amerického ministerstva práce.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v týždni do 3. januára zvýšil o 8000 na 208.000. Štvortýždňový priemer, ktorý nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 7250 na 211.750 žiadostí, čo bolo najnižšie číslo od konca apríla 2024. Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 27. decembra zvýšil o 21.000 na 1,893 milióna osôb.
Správu o zamestnanosti za december zverejní ministerstvo práce v piatok (9. 1.). Miera nezamestnanosti podľa odhadov v poslednom mesiaci minulého roka klesla na 4,5 % z novembrovej úrovne 4,6 %.
