Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 23. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapivo vzrástol. To bolo prvé zvýšenie počtu nových žiadostí o podporu od marca. Dôvodom je vývoj pandémie nového koronavírusu v USA, kde počet nových nakazených v posledných týždňoch opäť rýchlo pribúda, a jej negatívny vplyv na ekonomiku.



Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni skončenom sa 18. júla stúpol o 109.000 na 1,416 milióna z 1,307 milióna v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s počtom nových žiadostí na úrovni 1,3 milióna.



To bol už 18. týždeň po sebe, keď počet nových žiadostí o podporu prekonal hranicu 1 milióna. Počet nových žiadostí vzrástol prvýkrát od týždňa skončeného sa 28. marca, keď vyskočil na rekordných 6,867 milióna.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, sa počas siedmich dní do 11. júla znížil na 16,197 milióna zo 17,304 milióna v týždni predtým.