Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA opäť vzrástol

Washington 20. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapujúco vzrástol a opäť prekročil hranicu 1 milión. Ukázali to najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za sedem dní do 15. augusta zvýšil na 1,106 milióna z revidovaných 971.000 v predchádzajúcom týždni. Analytici pritom očakávali, že klesne na 923.000 z pôvodne odhadovaných 963.000 týždeň predtým.



Nárast nových žiadostí vyvoláva obavy o stav amerického hospodárstva. Zákonodarcovia sa pritom nevedia dohodnúť na novom balíku stimulov na pomoc ekonomike počas pandémie nového koronavírusu.



Štvortýždňový kĺzavý priemer nových žiadostí o podporu, ktorý je presnejším ukazovateľom situácie na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa znížil o 79.000 na 1.175.750.



Ministerstvo informovalo tiež, že počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, za sedem dní do 8. augusta klesol na 14,8 milióna z 15,48 milióna v predchádzajúcom týždni.