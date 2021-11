Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa znížil

Washington 24. novembra (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol na nové "pandemické" minimum. To podčiarkuje súčasné napäté podmienky na trhu práce, keďže prvé žiadosti o podporu sa blížia k úrovniam z roku 2019, zatiaľ čo počet voľných pracovných miest je takmer rekordný. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 20. novembra znížil o 71.000 na 199.000 z revidovaných 270.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadostí klesne v sledovanom období na 260.000 z pôvodných 268.000 v predchádzajúcom týždni pred revíziou.



Počet žiadateľov o podporu sa už dostal pod týždenný priemer za rok 2019, čo bolo približne 220.000 nových žiadateľov, keďže trh práce sa naďalej zotavuje v dôsledku silného dopytu po pracovnej sile a pokračujúceho ožívania hospodárstva.



A je tiež výrazne pod úrovňou zo 14. marca 2020, čo bol posledný týždeň pred nárastom nezamestnanosti v dôsledku blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Okrem toho bol počet nových žiadostí minulý týždeň najnižší od novembra 1969, keď dosiahol 197.000.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, tiež klesol, a to o 60.000 na nové pandemické minimum 2,05 milióna osôb.