Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 2. decembra (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol, ale menej, ako predpovedali ekonómovia po tom, čo sa týždeň predtým prepadol na najnižšiu úroveň za viac ako päť desaťročí. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Napriek nárastu sa počet žiadostí stále pohybuje blízko úrovne pred pandémiou nového koronavírusu. To poukazuje na pokračujúce zotavovanie sa trhu práce v USA z minuloročnej recesie vyvolanej práve pandémiou.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 27. novembra zvýšil o 28.000 na 222.000 z revidovaných 194.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období stúpne na 240.000 z pôvodných 199.000 v predchádzajúcom týždni pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom, ako týždenné údaje, klesol o 12.250 na nové "post-pandemické" minimum 238.750.



Zároveň počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 20. novembra znížil o 107.000 na 1,956 milióna z 2,049 milióna týždeň predtým a prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že klesne na 2,003 milióna osôb.



Od začiatku januára, keď počet nových žiadateľov o podporu prekročil 900.000, klesajú týždenné žiadosti viac-menej neustále, s občasnými výkyvmi.



Trh práce sa výrazne vzchopil od jari 2020, keď pandémia prinútila podniky zatvoriť alebo skrátiť pracovnú dobu a mnohých Američanov nechala doma v rámci preventívnych opatrení. V marci a apríli minulého roka zamestnávatelia zrušili viac ako 22 miliónov pracovných miest.



Vládne balíky pomoci, mimoriadne nízke úrokové sadzby a zavádzanie vakcín však prispeli k zotaveniu ekonomiky, ktorá už vygenerovala 18 miliónov nových pracovných miest.



Firmy v USA sa teraz sťažujú, že nevedia nájsť ľudí na obsadenie voľných pracovných miest, ktorých počet dosiahol v septembri takmer rekordných 10,4 milióna. Potenciálni pracovníci, ktorí sa ocitli vo vyjednávacej pozícii prvýkrát za celé desaťročia, sú čoraz viac vyberaví pokiaľ ide o prácu a veria vo svoju schopnosť nájsť si niečo lepšie.