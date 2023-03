Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne stúpol

Washington 30. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne vzrástol. A o niečo viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň za tri týždne. Napriek tomu zostáva trh práce v USA napätý. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 25. marca zvýšil o 7000 na 198.000 z revidovaných 191.000 v predchádzajúcom týždni. To je najväčší počet nových žiadateľov za tri týždne a prekonal aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 196.000 z pôvodných 192.000 týždeň predtým.



Napriek väčšiemu, ako očakávanému nárastu nových žiadostí o podporu, ich počet zostáva na nízkej úrovni podľa historických štandardov a naďalej poukazuje na napätý trh práce. Zamestnávatelia sú tak nútení zvyšovať mzdy, aby prilákali a udržali si ľudí. To zvyšuje inflačný tlak v ekonomike a poskytuje centrálnej banke Fed priestor na pokračovanie sprísňovania jej menovej politiky.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 2000 na 198.250.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 18. marca zvýšil o 4000 približne na 1,69 milióna osôb.