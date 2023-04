Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 13. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol. A viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň takmer za 15 mesiacov. To je ďalším znakom toho, že podmienky na trhu práce v USA sa uvoľňujú, keďže vyššie náklady na pôžičky tlmia dopyt v ekonomike. TASR o tom informuje na základe správ AP, RTTNews a Reuters.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 8. apríla zvýšil o 11.000 na 239.000, z 228.000 v predchádzajúcom týždni. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 232.000.



Počet nových žiadateľov o podporu bol minulý týždeň najvyšší za viac ako rok, od týždňa do 15. januára 2022, keď o podporu v nezamestnanosti požiadalo 251.000 ľudí.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 2250 na 240.000. To je najviac od týždňa, ktorý sa skončil 20. novembra 2021, keď dosiahol 249.250.



Napriek nárastu sa však počet nových žiadostí o podporu udržal pod hranicou 270.000. Jej prekročenie by podľa ekonómov signalizovalo zhoršenie situácie na trhu práce.



Správa o zamestnanosti z minulého týždňa pritom ukázala, že v marci zaznamenali USA solídne tempo rastu nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 3,5 %, pričom tempo zvyšovania miezd zostalo mierne.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 1. apríla klesol o 13.000 na 1,810 milióna, dodalo ministerstvo.