Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 27. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol, prvýkrát za tri týždne. To ukazuje, že trh práce je naďalej silný, napriek určitému oslabeniu iných častí ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 22. apríla znížil o 16.000 na 230.000 z revidovaných 246.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa zvýši na 248.000 z pôvodných 245.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 6000 na 236.000.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 15. apríla znížil o 3000 na približne 1,86 milióna osôb.



Údaje o početne nových žiadostí o podporu, ktoré sú známkou prepúšťania, tak aj naďalej ukazujú, že americkí zamestnanci si užívajú nezvyčajnú istotu zamestnania napriek rastúcim úrokovým sadzbám, ekonomickej neistote a obavám z hroziacej recesie.