Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Počet prvých žiadostí o dávky v nezamestnanosti vzrástol na 226.000, čo predstavuje nárast o 7000 oproti revidovanej úrovni 219.000 z predchádzajúceho týždňa.

Autor TASR
Washington 7. augusta (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol v týždni končiacom sa 2. augusta viac, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila vo štvrtok údaje federálneho ministerstva práce.

Počet prvých žiadostí o dávky v nezamestnanosti vzrástol na 226.000, čo predstavuje nárast o 7000 oproti revidovanej úrovni 219.000 z predchádzajúceho týždňa. Ekonómovia očakávali, že počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti stúpne na 221.000 z pôvodne hlásených 218.000 za predchádzajúci týždeň.

Štvortýždňový kĺzavý priemer, ktorý lepšie odzrkadľuje vývoj na trhu práce, keďže nepodlieha týždňovým výkyvom, dosiahol 220.750, čo predstavuje pokles o 500 nových žiadostí oproti revidovanému priemeru z predchádzajúceho týždňa, ktorý bol na úrovni 221.250.
