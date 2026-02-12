< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet Američanov, ktorý prvýkrát požiadali o dávky v nezamestnanosti tak zotrval v blízkosti dvojmesačného maxima z predchádzajúceho týždňa.
Autor TASR
Washington 12. februára (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol. V týždni do 7. februára sa znížil o 5000 na 227.000, oznámilo vo štvrtok federálne ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.
Počet Američanov, ktorý prvýkrát požiadali o dávky v nezamestnanosti tak zotrval v blízkosti dvojmesačného maxima z predchádzajúceho týždňa. Počet osôb, ktoré čerpali podporu aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 31. januára zvýšil o 21.000 na 1,862 milióna po tom, čo v polovici prvého mesiaca roka klesol na najnižšiu úroveň od septembra 2024, oznámilo ďalej ministerstvo práce.
Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje, vzrástol o 7000 na 219.500.
