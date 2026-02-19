< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Autor TASR
Washington 19. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň podali nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti, klesol viac, ako sa očakávalo, čo naznačuje stabilizáciu na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Rueters.
Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli za týždeň končiaci sa 14. februárom o 23.000 na sezónne upravených 206.0000, uviedlo vo štvrtok federálne ministerstvo práce. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters v priemere odhadovali, že za minulý týždeň úrady zaevidujú 225.000 nových uchádzačov o podporu. Najnovší pokles počtu žiadostí kontrastuje s ich prudkým nárastom na 232.000 ku koncu januára.
Podľa zápisnice zo zasadnutia Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré sa uskutočnilo 27. a 28. januára, „prevažná väčšina účastníkov usúdila, že podmienky na trhu práce vykazujú určité známky stabilizácie“. Obavy z rizík poklesu na trhu práce však pretrvávajú, uvádza sa v dokumente, ktorý zverejnil Fed v stredu (18. 2.).
Počet ľudí poberajúcich dávky v nezamestnanosti aj po prvom týždni za týždeň končiaci sa 7. februárom vzrástol o 17.000 na sezónne upravených 1,869 milióna, uviedlo ďalej ministerstvo práce.
