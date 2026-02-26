< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne stúpol
Autor TASR
Washington 26. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň zvýšil len mierne. Miera nezamestnanosti vo februári zrejme stagnovala, čo signalizuje, že trh práce v USA sa stabilizoval. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni skončenom 21. februára stúpol o 4000 na 212.000 z 208.000 (revízia z 206.000) v predchádzajúcom týždni, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom až na 215.000 žiadostí.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje, sa zvýšil o 750 na 220.250 z 219.500.
Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, klesol v týždni do 14. februára o 31.000 na 1,833 milióna.
