Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stagnoval
Počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti v týždni do 28. februára stagnoval na úrovni 213.000.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň výraznejšie nezmenil, zatiaľ čo tempo prepúšťania sa vo februári prudko spomalilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje federálneho ministerstva práce.
Počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti v týždni do 28. februára stagnoval na úrovni 213.000. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali za posledný týždeň nárast na 215.000 žiadostí. Počet ľudí, ktorí poberajú dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 21. februára zvýšil o 46.000 na sezónne upravených 1,868 milióna, uviedlo ďalej ministerstvo práce.
Trh práce v najväčšej ekonomike sveta sa zotavuje po otrasoch, ktoré minulý rok sprevádzali neistotu vyvolanú colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Federálny rezervný systém (Fed) vo svojej správe zverejnenej v stredu (4. 3.) označil úroveň zamestnanosti za „všeobecne stabilnú“. Konzultačná spoločnosť Challenger, Gray & Christmas vo štvrtok oznámila, že zamestnávatelia so sídlom v USA oznámili vo februári zrušenie 48.307 pracovných miest, čo je o 55 % menej ako v januári a o 72 % menej oproti rovnakému mesiacu minulého roka.
