Štvrtok 26. marec 2026
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne stúpol

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Počet nových nezamestnaných v USA, ktorí požiadali o štátnu podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň vzrástol len mierne. Signalizuje to, že zamestnávatelia si ponechávajú pracovníkov napriek tomu, že trh práce sa za ostatných dvanásť mesiacov zreteľne zhoršil. Počet prvých žiadostí o dávky v nezamestnanosti, v týždni končiacom sa 21. marca vzrástol o 5000 na 210.000, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami analytikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Priemerný týždenný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za uplynulé štyri týždne, ktorý zmierňuje volatilitu medzi jednotlivými týždňami, klesol o 250 na 210.500.

Týždenný počet nových nezamestnaných Američanov sa v ostatných rokoch nachádza na zdravej úrovni, a to v pásme 200.000 až 250.000. Zdá sa však, že americký trh práce uviazol v stave, ktorý ekonómovia popisujú ako „nízke prijímanie zamestnancov, nízke prepúšťanie“. Znamená to, že miera nezamestnanosti je nízka, ale nájsť si nové pracovné miesto je ťažké.
.

