Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet nových nezamestnaných klesol viac, ako očakávali analytici.
Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň klesol a udržal sa v rámci rozpätia z ostatných rokov, hoci vojna v Iráne naďalej ohrozuje svetovú ekonomiku. Počet nových žiadateľov o štátne dávky v nezamestnanosti v USA v týždni končiacom sa 11. apríla oproti predošlému týždňu klesol o 11.000 na 207.000, oznámilo vo štvrtok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Počet nových nezamestnaných klesol viac, ako očakávali analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet. Tí predpovedali, že sa zníži iba mierne, na 217.000 z úrovne 218.000 zaznamenanej v predchádzajúcom týždni. Týždenný počet nových žiadostí o podporu sa v USA po zotavení sa ekonomiky z pandémie koronavírusu stabilizoval v pásme 200.000 až 250.000.
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v ekonomike USA, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, v týždni končiacom sa 4. apríla vzrástol o 500 na 209.750.
Počet nových nezamestnaných klesol viac, ako očakávali analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet. Tí predpovedali, že sa zníži iba mierne, na 217.000 z úrovne 218.000 zaznamenanej v predchádzajúcom týždni. Týždenný počet nových žiadostí o podporu sa v USA po zotavení sa ekonomiky z pandémie koronavírusu stabilizoval v pásme 200.000 až 250.000.
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v ekonomike USA, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, v týždni končiacom sa 4. apríla vzrástol o 500 na 209.750.