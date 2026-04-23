Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stúpol
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v ekonomike USA, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, vzrástol o 750 na 210.750.
Autor TASR
Washington 23. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň mierne zvýšil. Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadateľov o štátne dávky v týždni končiacom sa 18. apríla oproti predošlému týždňu vzrástol o 6000 na 214.000. Rast bol trochu silnejší, ako odhadovali analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí predpokladali, že stúpne na 210.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Týždenný počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v krajine sa po skončení pandemickej recesie stabilizoval v pásme 200.000 až 250.000. Prijímanie zamestnancov sa však v minulom roku spomalilo po tom, ako americký prezident Donald Trump začal chaoticky uplatňovať nové clá. Podľa údajov spoločnosti FactSet americkí zamestnávatelia vlani vytvorili menej ako 200.000 pracovných miest, pričom v roku 2024 to bolo približne 1,5 milióna.
