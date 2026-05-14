Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň končiaci 9. mája vzrástol o 12.000 na 211.000.
Autor TASR
Washington 14. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň zvýšil, napriek neistote spôsobenej vojnou na Blízkom východe však zostáva na historicky nízkej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá zverejnila údaje federálneho ministerstva práce.
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň končiaci 9. mája vzrástol o 12.000 na 211.000, oznámilo vo štvrtok ministerstvo práce. Je to o niečo viac, ako predpovedali analytici oslovení spoločnosťou FactSet, ktorí očakávali 207.000 nových žiadostí.
Štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil o 750 na 203.750. Počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, za sedem dní do 2. mája vzrástol o 24.000 na 1,78 milióna.
