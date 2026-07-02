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Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Štvortýždňový priemerný počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, klesol o 2500 na 222.000.
Autor TASR
Washington 2. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o štátnu podporu v nezamestnanosti v týždni končiacom sa 27. júna, klesol o 1000 na 215.000. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. Analytici, ktorých v prieskume oslovila spoločnosť FactSet, prognózovali, že počet nových nezamestnaných v USA stúpne na 225.000. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Štvortýždňový priemerný počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, klesol o 2500 na 222.000.
Týždenné počty žiadostí Američanov o podporu v nezamestnanosti sa stabilizovali v pásme 200.000 a 250.000 po tom, ako sa americká ekonomika zotavila z pandemickej recesie. Prijímanie nových pracovníkov sa však začalo spomaľovať približne pred dvoma rokmi a ešte výraznejšie vlani v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a pretrvávajúcich účinkov vysokých úrokových sadzieb.
Rezort práce USA vo štvrtok zároveň informoval, že americkí zamestnávatelia v júni vytvorili menej nových pracovných miest, ako sa očakávalo. V ekonomike USA bez sektora poľnohospodárstva minulý mesiac pribudlo iba 57.000 nových zamestnancov. Miera nezamestnanosti však mierne klesla, a to na úroveň 4,2 % z májových 4,3 %.
Štvortýždňový priemerný počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, klesol o 2500 na 222.000.
Týždenné počty žiadostí Američanov o podporu v nezamestnanosti sa stabilizovali v pásme 200.000 a 250.000 po tom, ako sa americká ekonomika zotavila z pandemickej recesie. Prijímanie nových pracovníkov sa však začalo spomaľovať približne pred dvoma rokmi a ešte výraznejšie vlani v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a pretrvávajúcich účinkov vysokých úrokových sadzieb.
Rezort práce USA vo štvrtok zároveň informoval, že americkí zamestnávatelia v júni vytvorili menej nových pracovných miest, ako sa očakávalo. V ekonomike USA bez sektora poľnohospodárstva minulý mesiac pribudlo iba 57.000 nových zamestnancov. Miera nezamestnanosti však mierne klesla, a to na úroveň 4,2 % z májových 4,3 %.