Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol na 3-mesačné minimum

Washington 25. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol a bol najnižší za 3 mesiace. To signalizuje, že trh práce zostáva stabilný a silný aj napriek spomaľovaniu ekonomiky.



Počet nových žiadostí o podporu v USA za sedem dní do 20. júla na sezónne upravenej báze padol o 10.000 na 206.000, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od polovice apríla. Ekonómovia počítali s nárastom počtu žiadostí na 219.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v uplynulom týždni klesol o 5750 na 213.000.



Prepúšťanie zostáva nízke napriek obchodnej vojne medzi USA a Čínou, ktorá má negatívny vplyv na vyhliadky americkej ekonomiky a ktorá spôsobila, že americká centrálna banka (Fed) signalizovala zníženie úrokových sadzieb.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 13. júla znížil o 13.000 na 1,68 milióna.