Počet nových žiadostí o podporu v USA sa znížil

Washington 26. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, opäť klesol. To signalizuje, že trh práce v USA je stále silný a zdravý.



Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni skončenom 21. decembra na sezónne upravenej báze klesol o 13.000 na 222.000, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali so znížením na 224.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, stúpol o 2250 na 228.000.



Miera nezamestnanosti v USA v novembri klesla na 3,5 %, čo bolo najmenej za takmer 50 rokov. Silný trh práce podporuje spotrebiteľské výdavky a udržuje expanziu ekonomiky, keď obchodné spory a spomaľovanie globálneho rastu majú negatívny vplyv na výrobný sektor.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní, do 14. decembra, znížil o 6000 na 1,72 milióna.