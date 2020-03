Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol

Washington 5. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa koncom februára mierne znížil. To naznačuje, že škody spôsobené koronavírusom sú stále v počiatočnom štádiu a neviedli k prepúšťaniu zamestnancov.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 29. februára po úprave o sezónne vplyvy klesol o 3000 na 216.000 z 219.000 týždeň predtým.



Ekonómovia predpovedali, že sa zníži menej, a to na 217.000.



To naznačuje že firmy v USA zatiaľ pre koronavírus COVID-19 nezačali prepúšťať. Niektoré z nich však už upozornili, že epidémia uškodila ich podnikaniu. Ekonómovia preto pozorne monitorujú situáciu na trhu práce.



Štvortýždňový priemer počtu žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom situácie na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa medzitým zvýšil o 3250 na 213.000.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvým týždni, za sedem dní do 22. februára stúpol o 7000 na 1,73 milióna.