Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol, stále je v miliónoch

Washington 30. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, síce klesol, ale zostáva stále obrovský a pohybuje sa v miliónoch. To naznačuje, že prepúšťanie sa rozšírilo aj do odvetví, ktoré neboli spočiatku priamo ovplyvnené zatvorením firiem a obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 25. apríla po úprave o sezónne vplyvy klesol na 3,839 milióna zo 4,442 milióna v predchádzajúcom týždni.



Údajom o vývoji nezamestnanosti predchádzala v stredu (29. 4.) správa, že ekonomika USA zaznamenala v 1. štvrťroku pokles o 4,8 %, najväčší od tzv. Veľkej recesie pred vyše 10 rokmi. Skončilo sa tak najdlhšie trvajúce obdobie expanzie hospodárstva v histórii Spojených štátov.



Pokiaľ ide o žiadosti o podporu, napriek poklesu je ich počet stále vysoký na úrovniach nepredstaviteľných len pred niekoľkými mesiacmi. Ekonómovia očakávali v uplynulom týždni menej nových žiadostí o podporu, 3,50 milióna. Nový rekord bol pritom zaznamenaný v týždni do 28. marca, keď o podporu požiadalo 6,867 milióna Američanov.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že od 21. marca už požiadalo o podporu zhruba 30 miliónov ľudí, čo je približne 18,4 % populácie v produktívnom veku.



Takýto nárast žiadostí o podporu naznačuje, že miera nezamestnanosti by v apríli mala prekročiť 15 %.



Ekonómovia však upozorňujú, že vláda povolila aj ľuďom, ktorí prišli len dočasne o prácu, podať si žiadosť o dávky v nezamestnanosti. Patria sem napríklad osoby, ktoré boli umiestnené do karantény a očakáva sa ich návrat do práce, ako aj ľudia, ktorí opustili zamestnanie pre obavy z infekcie, alebo tí, ktorí sa starajú o člena rodiny.



Americký úrad práce, ktorý zostavuje podrobne sledovanú mesačnú správu o zamestnanosti, pritom definuje ako nezamestnanú osobu, ktorá nemá prácu a aktívne si ju hľadala v uplynulých štyroch týždňoch. Je tak k dispozícii a môže prijať ponuku na prácu.



Ministerstvo dodalo, že aj štvortýždňový kĺzavý priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, lebo nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období znížil o 757.000 na 5.033.250 z revidovaného priemeru 5.790.250 v predchádzajúcom týždni.