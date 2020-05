Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol na 3,17 milióna

Washington 7. mája (TASR) - V uplynulom týždni o podporu v nezamestnanosti opäť požiadali milióny Američanov. Ich počet klesol na najnižšiu úroveň od začiatku uzavretia ekonomiky z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ale menej, než sa čakalo.



Počet nových žiadostí v týždni skončenom 2. mája dosiahol 3,17 milióna po 3,85 milióna v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s poklesom až na 3,05 milióna.



Za uplynulých 7 týždňov, teda od začiatku zatvárania ekonomiky z dôvodu pandémie, o podporu požiadalo celkovo 33,5 milióna Američanov.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom trendu, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 861.500 na 4.173.500. To by takisto mohlo signalizovať, že trh práce v USA má to najhoršie už za sebou.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 25. apríla vzrástol na rekordných 22,6 milióna.