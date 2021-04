Počet nových žiadostí o podporu v USA aj minulý týždeň vzrástol

Washington 8. apríla (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň opäť vzrástol, už druhýkrát po sebe, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že klesne. Tento výsledok tak podľa expertov pravdepodobne neodráža zlepšujúce sa podmienky na trhu práce, keďže sa znovu otvárajú ďalšie časti ekonomiky štartujú aj fiškálne stimuly.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 3. apríla zvýšil o 16.000 na 744.000 z revidovaných 728.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 680.000 z pôvodných 719.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí tak zostáva vysoko nad úrovňou 665.000, čo bolo ich maximum v čase, keď kulminovala predchádzajúca, takzvaná veľká recesia v marci 2009.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 27. marca znížil o 16.000 na 3,73 milióna osôb. To bol najmenší počet pokračujúcich žiadostí od 21. marca 2020, krátko po zavedení reštrikcií na zastavenie ochorenia COVID-19, keď firmy po zablokovaní ekonomiky začali prepúšťať.