Počet nových žiadostí o podporu v USA opäť klesol

Washington 6. mája (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň opäť klesol, už štvrtýkrát po sebe a viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň od začiatku pandémie nového koronavírusu vlani v marci vďaka očkovaniu a uvoľňovaniu blokád.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 1. mája znížil o 92.000 na 498.000 z revidovaných 590.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 540.000 z pôvodných 553.000 pred revíziou. Počet nových žiadostí tak dosiahol najnižšiu úroveň v týždni do 14. marca 2020, keď o podporu požiadalo 256.000 ľudí. Zároveň počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 24. apríla zvýšil o 37.000 na necelých 3,7 milióna.



Na druhej strane, štvortýždňový kĺzavý priemer počtu žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, mierne klesol na 3,68 milióna. To je jeho najnižšia hodnota od 28. marca 2020.



Americký trh práce má síce pred sebou ešte dlhú cestu k úplnému zotaveniu sa zo škôd spôsobených pandémiou, ale jeho "uzdravovanie" sa v uplynulých týždňoch zrýchlilo. Prispelo k tomu najmä očkovanie, ktoré umožňuje rušiť niektoré obmedzenia.