Počet nových žiadostí o podporu v USA v minulom týždni mierne vzrástol

Washington 26. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali v minulom týždni o podporu v nezamestnanosti, takmer stagnoval na pandemickom minime. To signalizuje, že trh práce v USA pokračuje v zotavovaní.



Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni skončenom 14. augusta sa mierne zvýšil na 353.000 z 349.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo o niečo horšie v porovnaní s prognózami ekonómov, ktorí počítali s 350.000.



Počet nových žiadostí o podporu klesol viac než o polovicu v porovnaní s augustom 2020 a od začiatku tohto roka sa prakticky neustále znižuje. Ešte sa však nevrátil na úrovne spred pandémie, keď sa počas roka 2019 pohyboval tesne nad 200.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý lepšie odráža situáciu na trhu práce, keďže zarovnáva týždňové kolísania, padol o 11.500 na 366.500.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 7. augusta klesol o 3000 na 2,862 milióna. Ekonómovia očakávali pokles na 2,772 milióna.