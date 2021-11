Počet žiadostí o podporu v USA klesol na nové pandemické minimum

Washington 4. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. To signalizuje pokračujúce zotavovanie trhu práce v USA. Počet nových infekcií koronavírusom klesá a firmy bojujú o zamestnancov.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 30. októbra na sezónne upravenej báze padol o 14.000 na 269.000 z 283.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so znížením na 275.000.



Počet nových žiadostí o podporu zostal pod psychologickou hranicou 300.000 štvrtý týždeň po sebe a klesol na najnižšiu úroveň od týždňa skončeného 14. marca 2020. Ešte sa však nedostal na úrovne spred pandémie. Počas roka 2019 sa pohyboval len tesne nad 200.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý lepšie odráža vývoj na trhu práce, keďže vyhladzuje týždňovú volatilitu, klesol o 15.000 na 284.750, čo bolo takisto najmenej od týždňa skončeného 14. marca 2020, keď dosiahol 225.500.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 23. októbra padol o 134.000 na 2,1 milióna.