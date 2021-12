Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol na 52-ročné minimum

Washington 9. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane prudko klesol a bol najnižší za 52 rokov. Zníženie pod úrovne spred pandémie signalizuje napätie na trhu práce a nedostatok pracovnej sily.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 4. decembra na sezónne upravenej báze padol o 43.000 na 184.000 z revidovaných 227.000 (pôvodne 222.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od týždňa skončeného 6. septembra 1969. Ekonómovia počítali s poklesom len na 215.000.



Celkový trend potvrdzuje, že firmy čelia nedostatku pracovnej sily, a preto držia svojich zamestnancov, uviedla hlavná ekonómka firmy High Frequency Economics pre USA Rubeela Farooqiová. Dodala, že pokles počtu prepustených sa neodzrkadľuje na zrýchľovaní rastu zamestnanosti, čo potvrdil aj mierny nárast počtu nových zamestnaných mimo poľnohospodárstva v novembri. "Ponuka pracovnej sily zostáva obmedzená a zrejme to bude pokračovať."



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 27. novembra stúpol o 38.00 na 1,992 milióna.